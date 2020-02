Besok, Srikandi Cup Resmi Bergulir

INILAHCOM, Cirebon - Liga bola basket Putri tertinggi di Indonesia Srikandi Cup Musim 2020 siap bergulir. Kota Cirebon akan menjadi saksi awal tempat penyelenggaraan seri 1 Srikandi Cup.

Seri 1 digelar 3-8 Februari di GOR GMC, Cirebon. Tahun ini Srikandi Cup diikuti enam tim, yaitu juara bertahan Merpati Bali, Sahabat Semarang, Flying Wheel Makassar, GMC Cirebon dan dua tim asal Jakarta yakni Scorpio dan Tanago Friesian.

"Liga basket putri Srikandi Cup semakin kompetitif. Setiap tim akan bertemu empat kali selama 4 series. Kemudian pada babak semifinal akan menggunakan the best of three sebelum menuju ke partai final. Semoga dengan kompetisi yang konsisten dan tertata dengan baik, bisa memberikan dampak prestasi untuk timnas," ujar Ketua koordinator Srikandi Cup, Minggu (2/2/2020).

"Hal lain, beberapa daerah juga mulai menawarkan dirinya untuk menjadi tuan rumah di musim depan, baik itu penyelenggaraan pra musim atau reguler season, seperti Kota Pekanbaru kemarin. Atas nama keluarga besar Srikandi Cup, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Perbasi, para sponsor dan seluruh rekan media yang selama ini sudah membantu dalam hal pemberitaan," tambahnya.

Persaingan musim ini diyakini lebih ketat, karena setiap tim memoles kekuatannya lebih baik lagi. Seperti yang diakui oleh tim Merpati Bali sang juara musim lalu. Menurut pandangan pelatih Bambang Asdianto Pribadi, mempertahankan gelar juara akan lebih sulit dibanding merebutnya.

Ia pun memuji semua klub yang begitu kompetitif dalam mempersiapkan timnya. Pada turnamen pra musim kemarin, tim asal Pulau Dewata itu harus puas menjadi runner-up dan mengakui kekuatan baru layaknya GMC Cirebon.

"Turnamen pra musim lalu hanya ajang pemanasan saja. Saya tidak mau pemain GMC cepat puas. Walau secara hasil juga patut disyukuri sebab pemain muda kami bisa terus belajar," ungkap pelatih GMC Cirebon, Arif Gunarto.

"Tapi ajang sesungguhnya di mulai dari seri ini. Kemarin semuanya juga masih sama-sama belum full tim seperti Merpati, Sahabat, jadi belum bisa jadi tolok ukur yang sebenarnya, sebab semuanya masih mencoba memainkan para pemain mudanya," lanjut Arif.

Berlangsungnya Srikandi Cup musim ini juga diharapkan sebagai titik kebangkitan liga basket putri agar bisa dinikmati dan menjadi sarana hiburan keluarga, serta menginspirasi calon pebasket putri yang lebih tangguh di masa depan.

"Semua stakeholder sepakat untuk gotong-royong membangun liga ini semakin baik. Harapannya kami bisa memberikan influence agar berbagai kompetisi putri digelar lebih banyak lagi mulai dari tingkat sekolah, perguruan tinggi, klub ataupun antar instansi," ujar pelatih Scorpio, Budi Wardoyo.

"Untuk itu semua klub peserta Srikandi harus terus berbenah memajukan kualitas pertandingan dan juga aspek pendukung lainnya. Scorpio Jakarta siap menyambut Srikandi Cup musim ini dan akan mencoba meraih prestasi setinggi mungkin," tandas Budi.

Jadwal Srikandi Cup 2020

Seri 1 Cirebon 3-8 Februari

Seri 2 Jakarta 12-18 Februari

Seri 3 Makasar 17-22 Maret

Seri 4 Semarang 7-13 April

Playoff Semarang 14-19 April