Tanago Friesian Jakarta Usung Semangat Baru

INILAHCOM, Jakarta - Tanago Friesian Jakarta tampil dengan wajah baru menatap Srikandi Cup 2020. Musim ini mereka di tangani oleh Andrew Willer Tambunan menggantikan pelatih lama sebelumnya Abrizalt Hasiholan.

Bermaterikan kumpulan pebasket muda terbaik Jakarta, Tanago bertekad menuju target awalnya yakni lolos ke babak playoff terlebih dulu. Meski sebagian besar skuadnya masih minim jam terbang di pentas Srikandi, Andre Willer yang mengidolai pelatih luar Gregg Popovich dan Bob Knight itu tetap optimis timnya akan panas saat liga berjalan.

Saat turnamen pra musim di Pekanbaru lalu, Tanago berada di peringkat 4 klasemen akhir, hasil dari tiga kali menang dan tiga kali kalah.

"Tanago Friesian musim ini berisikan para pemain muda. Karakteristik tim ini bermain agresif dan cepat. Pra Season kemarin bagus untuk melihat kekuatan lawan dan juga tim saya. Saya rasa semua lawan pasti berat, tapi kita tidak merasa inferior karena lawan. Yang jelas anak-anak harus bermain lebih bagus lagi dalam hal defense yang merupakan faktor utama di tim ini," ucap Andrew dalam rilis yang diterima INILAHCOM, Kamis (30/1/2020).

Di pramusim kemarin Tanago masih belum bisa menurunkan roh permainan mereka Tiara Aulia Denaya yang masih dalam proses pemulihan paska cedera dan center andalannya musim lalu Jane Charissa Adelaide. Peran vital Tiara itu diemban baik oleh Valerie Fradela, point guard muda kelahiran tahun 2001 yang cukup lincah mengatur rekan-rekannya.



"Coach Andrew selalu memberikan motivasi dan menginginkan kita harus smart play saat tampil dilapangan. Dan harus lebih berani serta percaya diri. Mungkin karena Tanago musim ini hampir 90 % di huni oleh pemain muda, kita terkadang masih kurang tenang. Yang lainnya adalah masalah pertahanan, harus aktif komunikasi dan jaga bantunya lebih disiplin lagi, itu yang selalu diingatkan oleh coaching staff," kata Shabrina Putri Rizki, pemain yang masih mengecap pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya.



Hal yang sama pun dikatakan oleh Yuliana, kapten tim Tanago di pra musim kemarin. Meski para pemain sebagian besar belum banyak makan asam garam di pentas Srikandi Cup, ia tetap yakin Tanago akan terus berkembang dengan syarat semua pemain harus terus bekerja keras di lapangan.

"Musim ini kita harus belajar sebanyak- banyaknya dari setiap pertandingan yang kita mainkan, agar tim mengetahui apa yang bisa di evaluasi baik di setiap seri dan semakin matang dimusim selanjutnya. Pelatih juga bilang kita harus kasih yang terbaik dari apa yang kita punya dan jangan mudah menyerah. Pastinya kami semua akan mengusung semangat baru di liga Srikandi nanti," komentar Yuliana.

Roster Tim Tanago Friesian Jakarta Musim 2020

1.Valerie FRADELA (PG)

2.Syafa Tasya PUTRI (C)

3 Dynda LESTARI (G)

4. Tiara Aulia DENAYA (PG)

5.Shabrina Putri RIZKI (SG)

6.Leonita ANGELA (G)

7.Ignes Irawati NATASYA (C)

8.Yovela Naiafitri PAGUNO (PG)

9.Yoveta Tifali PAGUNO (G)

10 Rifku PRAMEISHA (SG)

11.Yusranie Noory ASSIPALMA (PF)

12.Lula Maria AMANDA (G)

13.Jesslyn ANGELIQUE (F)

14.Shira Amadea CHALIK (F)

15.Yuliana YULIANA (F)

16.Fransisca WALANDOUW (F)

Shophia Rebecca ADVENTA (F)

18 Jane Charissa ADELAIDE (C)