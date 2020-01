Ini Postingan Terakhir Kobe Sebelum Meninggal

INILAHCOM, Los Angeles - Legenda basket NBA, Kobe Bryant meninggal dunia karena kecelakaan helikopter. Sebelum meninggal, Kobe memposting ucapan selamat kepada LeBron James.

Kobe menjadi salah satu dari sembilan penumpang helikopter yang jatuh di Calabassas sekitar 20 KM dari Los Angeles, Minggu (26/1/2020) waktu setempat. Dalam insiden nahas tersebut, putri Kobe, Gianna, juga jadi korban tewas.

Kobe meninggal dunia di usia 41 tahun. Selama kariernya di NBA, dia memenangkan lima gelar juara NBA dan MVP final NBA.

Beberapa hari sebelum meninggal, Kobe sempat memposting ucapan selamat dan pesan kepada LeBron James yang berhasil melewati catatan poinnya di NBA.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

"Terus kembangkan permainan James. (Saya) sangat menghormati, saudaraku," cuit Kobe, yang dulu dikenal karena duetnya dengan Shaquille O'Neal.

Ucapan itu ditujukan Kobe kepada James yang berhasil mencatatkan 33.655 poin saat Lakers menghadapi Philadelphia 76ers. Di laga itu, James mengemas 29 poin. James melewati catatan poin Kobe, yakni 33.643.