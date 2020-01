One Championship Kerja Sama dengan PSSI

INILAHCOM, Jakarta - One Championship dan PSSI menjalin kerja sama menjelang laga perdananya di tahun 2020 bertema ONE: WARRIOR'S CODE. Acara meets and greets dihadiri atlet One Championship dan pesepakbola nasional.

Perwakilan One Championship yang hadir adalah Priscilla Hertati Lumban Gaol dan Adrian Mattheis, sementara pesepakbola nasional yang hadir adalah Zahra Muzdalifah dan Firza Andika.

ONE Championship PSSI, menumbuhkan sinergi yang harmonis antara olahraga dan pengembangan atlet di Indonesia, memperjuangkan nilai-nilai seni bela diri sejati seperti integritas, kerendahan hati, kehormatan, rasa hormat, keberanian, disiplin, dan kasih sayang dalam semangat permainan yang adil, persatuan, dan persahabatan yang diwujudkan oleh Tim Nasional Indonesia.

Kerja sama dengan PSSI ini mencakup tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), gaya hidup sehat, pemberdayaan kawula muda, pengembangan pola pikir olahraga, serta kerja sama antar organisasi.

Acara meets and greets ONE Championship bersama PSSI diselenggarakan menjelang gelaran ONE: WARRIOR'S CODE yang akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada hari Jumat, 7 Februari 2020, dimana anggota Tim Nasional Sepakbola juga akan menghadiri malam yang mendebarkan dalam aksi seni bela diri dan hiburan.

"Mampu mewakili negara asal saya Indonesia dalam panggung olahraga internasional telah menjadi kehormatan besar bagi saya. Memperlihatkan keahlian dan membuktikan setiap hari bahwa orang Indonesia benar-benar berkelas dunia dalam kompetisi internasional, itu merupakan kehormatan sekaligus istimewa buat saya," ujar Priscilla.

"Berdiri disini di hadapan anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia dan Tim Nasional, saya merasakan rasa persatuan yang tak tergoyahkan. Saya senang bahwa seni bela diri dan sepakbola dapat hadir bersama disini sebagai satu kesatuan," tambahnya.

"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berada disini hari ini, untuk menunjukkan keterampilan seni bela diri saya di depan para penggemar dan tamu-tamu terhormat kami dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Sebagai atlet profesional dari Indonesia, saya senang terhadap kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan kemitraan ini," timpal Adrian.

Perasaan senang dan bangga juga diungkapkan dua pesepakbola muda Indonesia. Zahra dan Firza berharap, kehadirannya bisa memberi motivasi anak-anak muda Indonesia.

"Saya merasa sangat terhormat bisa berpartisipasi di acara ini untuk memberi motivasi anak-anak muda Indonesia. Untuk menjadi atlet bukan hal yang mudah, harus mempunyai mental dan motivasi yang tinggi serta disiplin dalam hal apapun demi lambang garuda di dada," ungkap Zahra.

"Sangat bangga berada disini menjadi representasi dari rekan, senior dan adik-adik atlet sepakbola nasional. Pilihan untuk menjadi atlet adalah sebuah pilihan penuh tanggung jawab karena menjadi wakil bangsa dan negara untuk dapat selalu menunjukkan yang terbaik," ucap Firza.