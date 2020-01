Merpati Bali Taklukkan Penang Stallions

INILAHCOM, Pekanbaru - Merpati Bali kembali menang dalam lanjutan Turnamen Pra Musim Srikandi Cup 2020 yang berlangsung di GOR Remaja Pekanbaru, Jumat (17/1/2020).

Tim asuhan Bambang Asdianto Pribadi itu berhasil mengalahkan tim asal Malaysia, Penang Stallions dengan skor akhir 94-40.

Tirsa Cecillia Londa, pemain Merpati bernomor punggung 3 menjadi pemain terbaik hari ini, setelah ia berhasil mengumpulkan total 19 poin, tiga rebound, lima asis, dua steal dan satu blok.

Dua pemain Stallions mencetak double digit angka, yakni kapten tim Lo Chier Jia (14) dan Christine Goh Khang Yuin.

Meski menang besar, Bambang Asdianto Pribadi belum puas dengan kinerja para pemainnya. Terlebih Stallions merupakan tim junior yang levelnya masih dibawah Merpati Bali.

Catatan statistik memperlihatkan bahwa Merpati Bali meraup 35 angka hasil dari kesalahan lawan, kemudian 18 angka dari second chance points.

"Penjagaan one on one defense kami hari ini kurang sempurna. Ditambah lagi persentase tembakan bebas kami tidak sebagus game sebelumnya (93 persen) hari ini cuma 60 persen (18 masuk dari 30 kesempatan)," ujar Bambang usai laga.

"Turnamen ini memang seleksi bagi coaching staff untuk melihat siapa saja yang akan kami pertimbangkan untuk masuk dalam roster liga. Setidaknya dari pantauan kamu ada enam pemain yang mungkin bisa bergabung bersama tim inti Merpati lainnya," tutupnya.