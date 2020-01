Siapa Pria Misterius di Instagram Ratchanok?

INILAHCOM, Jakarta - Tunggal putri Thailand, Ratchanok Intanon buka suara terkait foto dirinya dengan seorang pria di Instagram. Siapa sosok misterius tersebut?

Ratchanok dua kali memposting foto dengan seorang pria. Pertama, dia memposting foto sedang memegang medali emas SEA Games 2019. Kemudian, postingan kedua tepat pada 1 Januari 2020 dimana Ratchanok sedang berlibur di Phi Phi Island.

Dalam empat slide foto, tampak Ratchanok sedang naik kano bersama pria tersebut. Foto tersebut dilengkapi dengan caption: 'Happy New Year 2020'.

Banyak yang menduga sosok pria tersebut adalah kekasih Ratchanok. Tapi, ketika dikonfirmasi soal anggapan tersebut, pebulutangkis 24 tahun menampiknya.

"Saya tak bisa bilang dia pacar. (Mungkin) bisa dibilang teman dekat. Dia adalah sosok dimana saya bicara cerita apa saya termasuk ketika saya lagi down atau dalam situasi apapun. He is the one," ujar Ratchanok, ditemui di mixed zone.

Ratchanok baru saja memastikan lolos ke babak kedua Indonesia Masters 2020 Super 500 usai menundukkan wakil China, Cai Yan Yan, 21-15 dan 21-17, Rabu (15/1/2020). Di babak kedua, Ratchanok akan menghadapi rekan senegaranya, Busanan Ongbamrungphan.