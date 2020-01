Panpel Prioritaskan Penjualan Tiket On The Spot

INILAHCOM, Jakarta - Panitia penyelenggara Indonesia Masters 2020 memperbanyak penjualan tiket on the spot. Ini untuk mengakomodir mereka yang kesulitan mendapatkan secara online.

Indonesia Masters 2020 mulai digelar 14 hingga 19 Januari di Istora Senayan, Jakarta. Ini merupakan turnamen yang masuk agenda BWF kedua di 2020 setelah Malaysia Masters pekan kemarin.

Meskipun sejumlah pebulutangkis unggulan seperti Kento Momota dan cheng Long dipastikan absen tidak akan menurunkan animo penonton.

Untuk mengakomodir antusias pecinta bulu tangkis yang ingin menyaksikan langsung di Istora, pantia menerapkan kebijakan baru dalam penjualan tiket pertandingan. Tahun ini, panitia memberikan porsi lebih besar pada penjualan on the spot dibandingkan melalui online.

"Tiket memang sengaja agak menguruangi penjualan di online. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, animo yang datang (beli) di lapangan lebih banyak daripada yang online sehingga kita gak mau megecewakan mereka yang datang ke istora ini," kata Wakil Ketua Panitia Indonesia Masters 2020, Achmad Budiarto, Senin (13/1/2020).

"Jadi kami menyediakan lebih (tiket on the spot). Yang online kita kurangi, justru kita tambahan yang on the spot-nya."

"Tiket reguler secara total ada 3000an dan hanya 1000 yang kami lepas online. VIP juga baru 800an yang sudah dijual online," Budi menambahkan.

Dari pantauan INILAHCOM hingga Selasa (14/1/2020) pagi WIB, tiket reguler dan VIP untuk hari-hari tertentu sudah habis terjual di situs Tiket.com dan blibli.com. Sebagai informasi, penjualan tiket online sudah dibuka sejak November 2019.

Harga tiket Indonesia Masters 2020 dijual dengan harga bervariasi tergantung hari pertandingan. Baik kelas reguler atau VIP harganya naik setiap hari.

Tiket paling murah adalah kelas reguler seharga Rp. 50 ribu untuk hari pertama. Sementara harga tiket termahal adalah kelas VIP untuk pertandingan final yang harganya mencapai Rp. 600 ribu.

"Jadi untuk para penonton yang kehabisan tiket online tidak perlu khawatir (kehabisan tiket). Kami akan tetap memfasilitasi," pungkas Ahmad.

Berikut adalah daftar harga tiket Indonesia Masters 2020 dalam satuan Rupiah:

Selasa, 14 Januari 2020

VIP: 100 ribu (Online Habis)

Regular: 50 ribu

Rabu, 15 Januari 2020

VIP: 150 ribu (Tiket.com Habis)

Regular: 75 ribu

Kamis, 16 Januari 2020 TB

VIP: 200 ribu (Online Habis)

Regular: 100 ribu (Online Habis)

Jumat, 17 Januari 2020

VIP: 300 ribu (Online Habis)

Regular: 150 ribu (Online Habis)

Sabtu, 18 Januari 2020

VIP: 500 ribu (Online Habis)

Regular: 250 ribu (Online Habis)

Minggu, 19 Januari

VIP: 600 ribu (Online Habis)

Regular: 300 ribu (Online Habis)